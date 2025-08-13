Народного артиста РФ Ивана Краско похоронили в Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Народного артиста России Ивана Краско похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с местом захоронения его сына Андрея. Об этом сообщает News.ru.

Гражданская панихида прошла в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. В последний путь Краско проводили в форме морского офицера с погонами капитан-лейтенанта.

Также на церемонии прощания в гробу лежала офицерская фуражка, подаренная артисту командиром крейсера "Аврора" Артемом Знаменщиковым.

В фойе театра установили портрет Краско и цветы, присланные от телеведущего Андрея Малахова, журналиста Александра Митрошенкова, Союза театральных деятелей и многих других.

Панихиду посетили друзья, близкие, поклонники и народные артисты России Георгий Штиль, Георгий Корольчук, заслуженный артист Юрий Кузнецов, театральный режиссер, худрук Театра "Мастерская" Григорий Козлов.

О смерти Краско стало известно 9 августа. Он умер на 95-м году жизни из-за онкологического заболевания, утверждали журналисты.

