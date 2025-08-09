РИА Новости: причиной смерти народного артиста РФ Ивана Краско стала онкология

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Причиной смерти народного артиста РФ Ивана Краско стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артиста.

"Онкология желудка", – сказал собеседник агентства, добавив, что в силу преклонного возраста организм Краско устал бороться с заболеванием.

При этом официальных комментариев по поводу причин смерти артиста на данный момент нет.

По словам источника, прощание с Краско, по предварительным данным, пройдет 13 августа.

Народный артист России умер в возрасте 94 лет в субботу, 9 августа. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненко. Парламентарий назвал актера настоящим другом, а также добавил, что Краско оставил после себя огромное творческое наследие и память в сердцах людей.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области, а в 1960 году начал сниматься в кино. Он дебютировал в фильме "Балтийское небо". Впоследствии Краско исполнил более 100 ролей, в том числе в картинах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель" и "Особенности национальной охоты в зимний период".

В феврале 1992 года актер удостоился звания "Народный артист Российской Федерации".