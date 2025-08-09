Умер народный артист России Иван Краско

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru/Роман Пименов

Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем телеграм-канале.

"Сказать, что это невосполнимая утрата, – значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения", – написал он.

Парламентарий назвал актера настоящим и редким другом, с которым можно было поговорить и посмеяться. Как отметил депутат, артист умел слушать, слышать и поддерживать.

"Мы часто встречались, спорили, шутили, вспоминали старое Ленинградское детство, театр, его морскую службу. Он любил жизнь – в каждом ее проявлении, умел радоваться мелочам", – указал Ржаненков.

Он добавил, что Краско оставил после себя огромное творческое наследие и память в сердцах людей.

1 августа артист был доставлен в реанимацию со своей дачи в Грузине под Санкт-Петербургом. По данным СМИ, причиной стали возрастные изменения. Он не всегда соглашался пить воду, а также отказывался от еды.

Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1953 году он окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и стал командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. В 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, а в 1961 году приступил к работе в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова.

В 1960 году Краско начал сниматься в кино. Он дебютировал в фильме "Балтийское небо". Впоследствии он исполнил более 100 ролей, в том числе в картинах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель" и "Особенности национальной охоты в зимний период". Кроме того, он озвучивал короля в "Карлике Носе" и святогора в "Алеше Поповиче и Тугарине Змее".

В феврале 1992 года актер удостоился звания "Народный артист Российской Федерации".

