Режиссера Эльдара Шенгелаю похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru/Борис Кремер

Кинорежиссера, народного артиста СССР Эльдара Шенгелаю похоронили в Дидубийском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Прощание с Шенгелаей прошло в тбилисском Сионском соборе. Церемонию посетили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также члены правительства и парламента.

Режиссера захоронили рядом с родителями Николозом Шенгелаей и Нато Вачнадзе, а также братом Георгием Шенгелаей.

Артист ушел из жизни 4 августа на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца. В последнее время режиссер болел.

Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе (сейчас – Тбилиси). Свой первый фильм "Легенда о ледяном сердце" он снял вместе с режиссером Алексеем Сахаровым. Среди его работ также – "Снежная сказка", "Белый караван", "Микела", "Необыкновенная выставка", "Голубые горы, или Неправдоподобная история" и другие кинокартины.

Он неоднократно удостаивался званий и наград, в числе которых звания народного артиста Грузинской ССР, народного артиста СССР, а также государственная премия СССР.