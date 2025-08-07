В "Электротеатре Станиславский" простились с худруком Юханановым

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Гражданская панихида по художественному руководителю "Электротеатра Станиславский" и режиссеру Борису Юхананову завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

На прощании с режиссером присутствовали его родные, друзья и коллеги, включая ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Гроб с телом Юхананова установили в центре сцены театра, куда десятки людей несли цветы. Венки передали столичный департамент культуры, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, продюсер Александр Дулерайн, ГИТИС, театры "Шалом", Театр на Малой Бронной и другие.

В фойе "Электротеатра" также поместили фотографию режиссера, а рядом с ней поставили букеты цветов и свечи. Кроме того, на экранах сцены вывели кадры из творческой жизни худрука театра.

Свои соболезнования принес спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, указав, что смерть Юхананова стала невосполнимой потерей для отечественного театра. Он назвал режиссера уникальным художником, смелые эксперименты и философская глубина которого смогли перевернуть представление о современном театре.

В свою очередь, Эрнст извинился перед Юханановым за то, что не пустил в эфир его передачу о тонкостях спортивного турнира.

"Прости, что 4,5 часа это слишком много", – сказал гендиректор Первого канала.

Кроме того, телеграмму отправил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. В ней он подчеркнул, что под руководством режиссера театр стал лабораторией творческого поиска. Машков отметил большой вклад Юхананова в российскую и мировую культуру в качестве основателя движения новой процессуальности.

Вместе с тем Заславский указал, что Юхананов являлся звездой неофициального искусства и одним из основателей параллельного кино, а также автором сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций.

О смерти Юхананова на 68-м году жизни стало известно 5 августа. Режиссер умер из-за сердечной недостаточности. Бывшая пресс-атташе театра Апполинария Юдина подтвердила, что худрук "Электротеатра Станиславский" долго болел.

Юхананов за всю свою карьеру презентовал свыше 100 театральных постановок. Среди них – "Хохороны", "Принципы Чучхе", "Чайка", "Книга висячих садов", "Кафка в Афинах". Также он занимался съемкой кинофильмов. В числе его работ – "Дзенбоксинг", "Назидание", "Крылья", "Игрушка", "Зоопарк".

