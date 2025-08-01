Умер народный артист РСФСР режиссер Юрий Еремин

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Народный артист РСФСР, режиссер и педагог скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического театра имени Моссовета.

"Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина. Нам будет очень не хватать его. Светлая память", – следует из публикации.

В театре отметили, что артист был талантливым наставником, умевшим глубоко и точно работать с актерами. Там же подчеркнули, что о педагоге с теплотой и уважением вспоминают известные артисты и режиссеры, связывая его имя со своими успехами.

Еремин родился 9 марта 1944 года в подмосковной Коломне. В 1971-м он завершил обучение на актерском факультете Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, переименованного сейчас в ГИТИС. Учился на курсе народного артиста РСФСР Павла Хомского.

Должность режиссера в Театре Моссовета занял в 2010 году. Репертуар Еремина включает спектакли "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера, "Серебряный век" по пьесе Михаила Рощина, а также "Муж, жена и любовник" по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Веги и другие.