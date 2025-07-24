Умер заслуженный артист России Валерий Смирнов

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Заслуженный артист России, актер Ярославского государственного театра драмы имени Волкова Валерий Смирнов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу театра.

О дате и времени прощания станет известно позднее.

В связи со смертью артиста театр принес соболезнования родным и близким.

Смирнов родился в 1945 году. В 1962 году он поступил в Ярославское театральное училище и проходил обучение на курсе Фирса Шишигина. Свой актерский путь он начал в 1966 году, когда был приглашен в труппу Волковского театра.

В 1967–1971 годах артист служил в Великолукском драматическом театре, а в 1971–1987-м играл в Гомельском драматическом театре. Однако уже в 1987 году Смирнов вернулся в Волковский театр, где создал галерею различных сценических характеров.

В 2004 году он удостоился почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

