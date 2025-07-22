Кинорежиссер Юрий Кара похоронен на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Москве похоронили заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера, сценариста Юрия Кару. Его могила находится на 35-м участке Троекуровского кладбища, передает ТАСС.

Кара скончался в Ялте в ночь на 17 июля. Ему было 70 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Прощание с режиссером состоялось перед похоронами в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 в Москве. Церемонию посетили его друзья, ученики и коллеги, а также артисты Виктор Раков и Ирина Чериченко. Киноконцерн "Мосфильм", Первый канал и Союз кинематографистов России прислали венки.

Свои соболезнования семье Кары выразили Владимир Путин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также общественные деятели и коллеги по цеху.

Глава государства, в частности, отметил уникальный талант сценариста и его вклад в кинематограф. Путин подчеркнул, что режиссер заслужил любовь зрителей благодаря своей смелости, умению создавать актерские ансамбли и находить актуальные темы.