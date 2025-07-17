Кинорежиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Заслуженный деятель искусств РФ, сценарист, режиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни, сообщила киножурналист Наталья Боброва в своем телеграм-канале.

По ее словам, режиссер внезапно скончался в Ялте.

Оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин рассказал ТАСС, что похоронят режиссера, вероятно, 22 июля на Троекуровском кладбище. Он также отметил, что Кара умер в ночь на 17 июля.

Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (сейчас – Донецк). В 1987 году он окончил ВГИК. Дипломной работой режиссера стал фильм "Завтра была война", снятый по повести Бориса Васильева. После этого он выпустил драму "Воры в законе" и экранизировал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Также Кара занимал место режиссера в нескольких эпизодах киножурнала "Ералаш". Под его руководством на экраны выходили фильмы "Я – кукла", "Королев", "Звезда эпохи".

За всю свою карьеру сценарист удостоился нескольких наград, в том числе ордена "За заслуги в культуре и искусстве", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Звание заслуженного деятеля искусств ему присвоили в 2005 году.

