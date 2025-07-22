Церемония прощания с режиссером Юрием Карой завершилась в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером Юрием Карой завершилась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 в Москве. После отпевания его похоронят на Троекуровском кладбище.

На прощание с режиссером прибыли артисты Виктор Раков, Ирина Чериченко, его друзья, ученики и коллеги. Венки были переданы от киноконцерта "Мосфильм", Первого канала, Союза кинематографистов России и других.

"Последняя встреча с Юрой была на его 70-летии в Доме кино: был полный зал его поклонников, его коллег, артистов, все поздравляли его, он сидел в кресле на сцене в благостном расположении духа. Мы пели, читали стихи, танцевали, говорили хорошие слова, я думаю, ему было очень приятно", – сказал Раков на церемонии прощания.

О смерти Кары стало известно 17 июля. Режиссер скончался на 71-м году жизни в Ялте.

Свои соболезнования в связи со смертью деятеля культуры выразил Владимир Путин, подчеркнув самобытный и щедрый талант режиссера. Глава государства отметил, что память о режиссере навсегда останется в сердцах его родных, а также коллег и друзей и всех поклонников его творчества.

Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (сейчас – Донецк). В 1987 году он окончил ВГИК. Дипломной работой режиссера стал фильм "Завтра была война", снятый по повести Бориса Васильева. После этого он выпустил драму "Воры в законе" и экранизировал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Кара занимал место режиссера в нескольких эпизодах киножурнала "Ералаш". Под его руководством на экраны вышли фильмы "Я – кукла", "Королев", "Звезда эпохи".

За свою карьеру сценарист удостоился нескольких наград, в том числе ордена "За заслуги в культуре и искусстве", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Звание заслуженного деятеля искусств ему присвоили в 2005 году.

