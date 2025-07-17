Путин выразил соболезнования близким режиссера Юрия Кары

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Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким заслуженного деятеля искусств РФ, сценариста и режиссера Юрия Кары. В телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, глава государства отметил его самобытный и щедрый талант.

"Ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист, один из признанных корифеев отечественного кинематографа. Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей", – указал российский лидер.

Он подчеркнул, что память о режиссере навсегда останется в сердцах его родных, а также коллег и друзей и всех поклонников его творчества.

О смерти Кары на 71-м году жизни стало известно 17 июля. Режиссер внезапно скончался, находясь в Ялте. Предполагается, что его похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище.

Режиссер родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (сейчас – Донецк). В 1987 году он окончил ВГИК, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война", снятый по повести Бориса Васильева. После этого он работал над драмой "Воры в законе" и экранизировал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Также Кара известен зрителям как режиссер нескольких эпизодов киножурнала "Ералаш". Под его руководством на экраны выходили фильмы "Я – кукла", "Королев", "Звезда эпохи".