Умер кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз

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Кинорежиссер, актер и продюсер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Собеседник агентства уточнил, что Мороз скончался в ночь на 14 июля, и добавил, что продюсер болел.

Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. В 1975 году он переехал в Москву, где обучался в Школе-студии МХАТ. После этого продюсер начал работать в Московском театре имени Ленинского комсомола актером. В труппе он выступал до 1987 года. Также в 1988 году Мороз получил образование на режиссерском факультете ВГИК.

Дебютом в кино для Мороза стала роль в исторической дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Также он снимался в таких кинокартинах, как "Принцесса цирка", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Пацаны", "Лермонтов" и других.

Первым свой фильм в качестве режиссера артист выпустил в 1990 году. Тогда он экранизировал роман Кира Булычева "Подземелье ведьм". Кроме того, работал над лентами "Черный квадрат", "Дети Ванюхина", "Братья Карамазовы", "Апостол" и "Точка", а также спродюсировал многосерийный фильм "Ликвидация".

С 1993 года Мороз был президентом Ассоциации молодых кинематографистов. За свою карьеру он получал несколько наград, в числе которых специальный приз "Лучшая режиссерская работа в телесериале" на фестивале "Бригантина" за телевизионный сериал "Каменская" и приз за лучший сценарий кинофестиваля "Выборг 2023" за ленту "Лунатики".