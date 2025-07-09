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Умерла народная артистка России Галина Карелина. Ей было 94 года, сообщается в телеграм-канале Александринского театра.

При этом о дате и месте прощания станет известно позднее.

Карелина родилась 18 июня 1931 года. Она окончила Ленинградский театральный институт, а с 1956 года служила в Александринском театре.

С первых дней работы актриса заняла амплуа героини. Ее партнерами были Василий Меркурьев, Николай Черкасов, Николай Симонов, Юрий Толубеев, Бруно Фрейндлих, Игорь Горбачев и другие.

За почти 70 лет служения в театре Карелина исполнила более 60 ролей. Среди спектаклей, где она играла, значатся "Годы странствий", "Маленькие трагедии", "Перед заходом солнца", "Последняя жертва", "Васса Железнова", "Привидения", "Monsieur Жорж. Русская драма", "Двойник" и "Счастье".

Кроме того, актриса удостоилась государственных и профессиональных наград за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

