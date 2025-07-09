Умер автор музыки к мультфильмам "Казаки" Игорь Поклад

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Светлана Поклад

Советский и украинский композитор Игорь Поклад, создавший музыку к серии мультфильмов "Казаки", умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети его супруги Светланы Поклад.

"Вот и все. Любила, люблю и буду любить. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу", – написала жена композитора.

По данным украинских СМИ, последние дни композитор провел у себя дома в Ворзеле Киевской области. Его не стало после продолжительной болезни.

Поклад родился 10 декабря 1941 года в киргизском Бишкеке. После Великой Отечественной войны его семья переехала в УССР. Окончив среднюю и музыкальную школы, он прошел обучение в Киевском музыкальном училище. Кроме того, Поклад окончил композиторский факультет Киевской государственной консерватории.

Был худруком ансамбля "Мрия" в Киеве. Позже стал сочинять музыку для театра и кино. За свою карьеру он создал свыше 150 песен.

