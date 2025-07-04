Умер автор музыки к "Секретным материалам" Марк Сноу

Фото: Photo by Vince Bucci Invision for the Television Academy - AP Images

Композитор Марк Сноу, создавший главную музыкальную тему сериала "Секретные материалы", скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что он умер 4 июля у себя дома в Коннектикуте.

Сноу родился 26 августа 1946 года в Нью-Йорке. Сначала он писал музыку для симфонических оркестров, а в 1974 году создал музыку для сериала "Новобранцы". В общей сложности он написал музыку к более чем 250 проектам, включая "Тайны Смолвиля", "Голубая кровь" и "20 000 лье под водой".

Также он создал саундтрек для видеоигр Syphon Filter: Dark Mirror и Giants: Citizen Kabuto. За свою карьеру он был 15 раз номинирован на премию "Эмми", шесть из которых – за сериал "Секретные материалы". При этом заглавная мелодия сериала в 1996 году вошла в топ-10 хитов Англии, Ирландии, Франции и по всей Европе.

