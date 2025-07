Квентин Тарантино назвал умершего Майкла Мэдсена легендой

Звезда фильмов Квентина Тарантино, актер Майкл Мэдсен умер 3 июля в возрасте 67 лет. Как с ним простились коллеги и фанаты, расскажет Москва 24.

"Легенда"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision/AP

Актер Майкл Мэдсен, известный по многим фильмам Квентина Тарантино, скончался 3 июля в своем особняке в Малибу. По данным СМИ, следов преступления полицейские не обнаружили. Позднее менеджер звезды Рон Смит пояснил журналистам, что у актера остановилось сердце.

Новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Прощальное послание в своем аккаунте опубликовал и сам Тарантино.





Квентин Тарантино режиссер и сценарист Покойся с миром, Майкл Мэдсен, легенда.

Актриса и продюсер Вивика А. Фокс поделилась с New York Post, что ей "посчастливилось работать с Майклом Мэдсеном над "Убить Билла" и несколькими другими фильмами".

"Майкл был талантливым человеком с удивительным присутствием на экране! Мои глубочайшие соболезнования и молитвы его семье", – сказала она.

Также сожалеют о смерти актера его многочисленные поклонники. На странице звезды в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) фанаты пишут: "Легенда", "Покойся с миром, ковбой", "Я не могу в это поверить, один из моих любимых актеров в "Бешеных псах". Навсегда икона, и навсегда ушел. Больше Майкла Мэдсена никогда не будет. Спасибо за все эмоции, подаренные за время карьеры. Суперталантливый актер и суперкрасивый мужчина. Мои молитвы твоей семье", "Покойся с миром, мистер Блонди".

Менеджеры звезды Рон Смит и Сьюзан Феррис, а также публицист Лиз Родригес рассказали, что в последнее время Майкл Мэдсен посвятил себя независимому кино.

"Майкл также готовился выпустить новую книгу под названием Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems, которая в настоящее время редактируется. Майкл Мэдсен был одним из самых знаковых актеров Голливуда, которого будет не хватать многим", – говорится в их заявлении, опубликованном в Сети.

Знаковые роли и ужасающие трагедии

Фото: кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – The Weinstein Company LLC

За 40 лет карьеры Майкл Мэдсен снялся в десятках фильмов. По данным СМИ, его актерский путь начался с чикагского театра Steppenwolf, где он сыграл в постановке Джона Малковича "О мышах и людях". После он дебютировал в большом кино благодаря фильму "Военные игры", где получил свой знаменитый образ "плохого парня".

В 1992 году актера запомнили после выхода фильма "Бешеные псы", снятого Квентином Тарантино. Далее он принял участие в таком кино, как "Убить Билла", "Донни Браско", "Омерзительная восьмерка", "Город грехов", "Однажды в Голливуде", и других культовых картинах.

Однако, как сообщает издание NBC News, актер упустил некоторые важные роли. Например, он мог сыграть вместо Джона Траволты в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (помешала работа в другом проекте).

Мэдсен играл и в российских фильмах – "Скорый. Москва – Россия", где он работал вместе с Сергеем Светлаковым и Маргаритой Велиевой. Также он принял участие в таких проектах, как "Сматывай удочки", "Путь", "Ключ Саламандры" и "Мужской сезон: Бархатная революция".

Помимо съемок в фильмах, актер занимался и озвучкой персонажей в видеоиграх Crime Boss: Rockay City, Grand Theft Auto III, Dishonored.

Несмотря на яркую карьеру и признание, в личной жизни Майкла Мэдсена все было не так успешно. В январе 2022 года СМИ сообщали, что в возрасте 26 лет его сын покончил с собой.

Затем, через два года после трагедии, актера арестовали. Его обвинили в домашнем насилии, когда он "толкнул и выгнал из дома" свою жену ДеАнну Морган. Через месяц после инцидента актер подал на развод с ней и обвинил в доведении до самоубийства их сына. Мэдсен утверждал, что трагедия произошла из-за "пренебрежения, пьянства и алкоголизма" жены. Помимо этого, актер заявил, что ДеАнна ворвалась в его дом специально, а после выдвинула обвинения в домашнем насилии.

Смерть ребенка серьезно отразилась на состоянии актера: "Я в шоке, так как мой сын, с которым я разговаривал несколько дней назад, сказал, что он счастлив. Мое последнее сообщение от него было: "Я люблю тебя, папа", – рассказывал актер изданию The Los Angeles Times. У актера остались сыновья Кристиан и Макс от предыдущих отношений с Джанин Бисиньяно.