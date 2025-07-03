Умер актер из "Убить Билла" и "Бешеных псов" Майкл Мэдсен

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Американский актер Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его менеджера.

Актер умер утром в четверг, 3 июля, из-за остановки сердца.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Его сестра – актриса Вирджиния Мэдсен. Сам он начал карьеру в 1980-х, сыграв в постановке "О мышах и людях" в чикагском театре Steppenwolf. В кино Мэдсен дебютировал в 25 лет, исполнив роль в фильме "Специальный бюллетень".

Наибольшую известность актер получил во время работы с американским режиссером Квентином Тарантино. Он сыграл вора-психопата в фильме "Бешеные псы" и наемного убийцу в "Убить Билла – 2". В общей сложности Мэдсен исполнил 346 ролей более чем в 170 фильмах.

Среди других известных работ – киноленты "Тельма и Луиза", "Особь", "Умри, но не сейчас", "Очень страшное кино – 4", "Город грехов", "Омерзительная восьмерка" и "Донни Браско". За роль в фильме "Сила и честь" он получил награды Jury Award, Feature Film Award, Festival Prize.

Также актер озвучивал видеоигры, среди которых Driver 3, Yakuza, Reservoir Dogs, Dishonored, Call of Duty: Black Ops 2 и другие. Кроме того, Мэдсен стал автором восьми сборников поэзии. За один из них ему была присвоена награда Firecracker Award, которая отмечает лучшие произведения независимого творчества.

