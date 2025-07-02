Фото: imdb.com

Скончался актер из "Звездного пути" Питер Генри Шредер, сообщает RT со ссылкой на издание Deadline.

Актер умер в медицинском центре в штате Флорида. Он ушел из жизни еще 7 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Официальная причина смерти не раскрывается. Шредеру было 90 лет.

В Голливуде у него была собственная продюсерская компания PHS Productions, он также был приглашенным преподавателем в Американской академии драматического искусства. В 1979 году он основал Групповую мастерскую актеров и художников.

Кроме того, в 1979 году он работал в фильме "Соблазнение Джо Тайнана", где также снялись актриса Мерил Стрип и актер Алан Алда. В 2001 году у Шредера была двухсерийная арка в роли клингонского канцлера в сериале "Звездный путь: Энтерпрайз".

В 2012 году он выступил как продюсер в фильме "Операция "Арго", который получил сразу три премии "Оскар" за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучший монтаж.