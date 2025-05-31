Variety: актриса из "Отчаянных домохозяек" Махаффей умерла в возрасте 71 года

Фото: ТАСС/Mary Evans/Allstar/Izumi Hasegaw

Американская актриса Валери Махаффей скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на ее супруга, актера Джозефа Келла.

Актриса умерла в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе. По словам мужа Махаффей, его супруга на протяжении долгого времени боролась с раком.

Махаффей родилась 16 июня 1953 года в Индонезии на Суматре, где жила на протяжении 11 лет. Затем семья актрисы проживала в Нигерии и Англии. Свою профессиональную карьеру артистка начала в 1970-х на Бродвее в Нью-Йорке, сыграв в шести спектаклях.

Кроме того, она снималась в эпизодических ролях сразу в нескольких американских сериалах, в том числе "Детство Шелдона", "Ханна Монтана", "Хор". Одним из значимых проектов стал сериал "Северная сторона", благодаря которому в 1992 году Махаффей получила премию "Эмми".

Также актриса снималась в сериалах "Скорая помощь", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Фрейзер", "C.S.I.: Место преступления" и других. Самой известной ее работой стала роль Альмы Ходж в сериале "Отчаянные домохозяйки".

