Умерла мексиканская актриса Аурора Клавель

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Мексиканская актриса театра, кино и телевидения Аурора Клавель умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает издание El Imparcial со ссылкой на членов ее семьи.

Они уточнили, что актриса ушла из жизни 19 мая.

"Аурора не родила детей, но у нее были братья и сестры. В последние годы за ней ухаживала сестра Иоланда", – говорится в сообщении.

Клавель родилась 14 августа 1936 года в городе Пинотепе-Насиональ штата Оахака в Мексике. Актриса дебютировала на экранах в 1961 году. Первую известную роль она получила в фильме Луиса Алькорисы "Гордые сыны Тараумары", который был удостоен премии Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале. После этого она играла в вестернах "Майор Данди" и "Дикая банда".

Мировую славу актриса завоевала в 1979 году в качестве мамы Чоле в сериале "Богатые тоже плачут". Спустя 8 лет она появилась на экранах зрителей в роли матери Эрнесто Рохаса в "Дикой Розе".

В фильмографии Ауроры значатся свыше 120 работ, среди которых "Бедная богатая девочка", "Мне не жить без тебя", "Мария Исабель", "Обними меня крепче", "Непокорное сердце" и "Я не верю в мужчин".

