Ушел из жизни киноактер Александр Кобозев

Фото: кадр из фильма "Друг мой, Колька!.."; режиссер – Александр Митта, Алексей Салтыков; производство – Мосфильм

Киноактер Александр Кобозев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте "КиноТеатр.ру".

Актер скончался 11 мая.

Кобозев родился 20 апреля 1945 года в столице. Он учился в столичной школе № 201, окончил факультет режиссуры самодеятельных театров Московского государственного института культуры.

Известность Кобозев получил благодаря роли Коли Снегирева в советской кинодраме "Друг мой, Колька!".

С 1967 по 1985 год он возглавлял театральную студию "На ладони". После Кобозев работал режиссером слайд-фильмов на ВДНХ. С 1995 года артист состоял в штате департамента образования.