Fox News: актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой

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Смерть американского актера, двукратного обладателя премии "Оскар" Джина Хэкмена наступила из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на результаты вскрытия.

По данным СМИ, Хэкмен страдал от застойной сердечной недостаточности и тяжелых хронических гипертензивных изменений почек, которые возникают из-за повышенного артериального давления. Также сообщается, что в результате вскрытия у актера обнаружили признаки болезни Альцгеймера.

Жена Хэкмена – пианистка Бетси Аракава – умерла от хантавирусного легочного синдрома.

Хантавирусы – это семейство вирусов, которые поражают мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелой форме у заразившихся могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Тела Хэкмена и Аракавы нашли 26 февраля в их доме. Шериф округа Адан Мендоза отметил, что в доме было также обнаружено тело их собаки. Полицейский не озвучил точную причину их смерти.

Уточняется, что насильственных признаков смерти не выявлено.