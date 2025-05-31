Американская актриса Лоретта Суит умерла на 88-м году жизни

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Американская актриса Лоретта Суит, сыгравшая роль майора Маргарет Халиган в культовом сериале "Чертова служба в госпитале Мэш", умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей актрисы.

Как отмечает телеканал, Суит скончалась в Нью-Йорке по естественным причинам.

Актриса получила широкое признание за исполнение роли начальницы армейского госпиталя в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш". За эту работу Суит была четырежды номинирована на премию "Золотой глобус" и шесть раз на "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана".

При этом ее персонаж стал одним из самых запоминающихся в истории телевидения. Сам сериал, выходивший в эфир с 1972 по 1983 год, остается одним из самых популярных телепроектов во всем мире.

Также актриса может быть известна зрителю по роли Элис в фильме "Гонки с дьяволом" и репортера Полли Рид в сериале S.O.B.