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Российский актер Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни, сообщает Life.ru со ссылкой на Приморское отделение Союза театральных деятелей.

"Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Мужчины не стало 25 мая. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Галкин родился в 1961 году в Казахской ССР. Окончил школу-студию при республиканском Академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате, а потом – Дальневосточный институт искусств.

Работал в ТЮЗе, был худруком Приморского краевого театра молодежи. В 1987 году дебютировал в фильме "Залив счастья". Всего Галкин исполнил шесть ролей в кино, включая картины "Черный океан" и "Осенние визиты".

