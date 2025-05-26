26 мая, 13:54Культура
Актер Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни
Фото: okean.org
Российский актер Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни, сообщает Life.ru со ссылкой на Приморское отделение Союза театральных деятелей.
"Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в сообщении.
Мужчины не стало 25 мая. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Галкин родился в 1961 году в Казахской ССР. Окончил школу-студию при республиканском Академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате, а потом – Дальневосточный институт искусств.
Работал в ТЮЗе, был худруком Приморского краевого театра молодежи. В 1987 году дебютировал в фильме "Залив счастья". Всего Галкин исполнил шесть ролей в кино, включая картины "Черный океан" и "Осенние визиты".