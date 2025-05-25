25 мая, 21:20Культура
Актер Геннадий Третьяков умер в возрасте 83 лет
Фото: kino-teatr.ru
Российский актер Геннадий Третьяков скончался на 84-м году жизни, сообщается на портале "Кино-театр".
"Третьяков Геннадий Алексеевич. 15 ноября 1941 – 24 мая 2025", – следует из данных раздела "Биография".
При этом причины смерти не раскрываются.
Третьяков родился в 1941 году. Артист получил образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского.
Его фильмография насчитывает эпизодические роли в таких проектах, как "Ваша честь", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья" и "Семейный детектив". При этом зрителям Третьяков запомнился по роли в сериале "Мужчины не плачут".