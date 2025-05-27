Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Василий Фунтиков

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Актер театра и кино, член Союза кинематографистов РФ Василий Фунтиков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Как уточняется в сообщении, актер ушел из жизни 27 мая. Прощание с ним состоится 30 мая на Хованском кладбище.

Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984 году он окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актер работал в театре Советской армии и Московском драматическом театре имени Пушкина. Он также принимал участие в записи аудиодисков по спектаклям театра.

Дебютной работой Фунтикова стала главная роль в фильме Марии Муат "Охотник за браконьерами" в 1975 году. Однако наибольшую известность он получил благодаря главной роли в фильме "Каникулы Кроша".

Всего в фильмографии артиста около 30 картин, среди которых "Неизвестный солдат", "Воскресенье, половина седьмого", "Презумпция невиновности", "Сестрички Либерти", "Герой нашего времени", "Под куполом цирка" и другие.