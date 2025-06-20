Умер звезда бразильского сериала "Клон" Франсиску Куоку

кадр из сериала "Клон"; режиссер – Тереза Лампрея, Жайме Монжардим, Марио Марсио Бандарра; производство – Rede Globo de Televisão

Бразильский актер Франсиску Куоку, известный по роли падре Матиолли в сериале "Клон", скончался на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) написала его коллега, актриса Джованна Антонелли.

"Телевидение потеряло красивую часть своей истории. Он был человеком, который сквозь десятилетия нес талант, элегантность и умел выразить все одним лишь взглядом – без лишних слов", – написала она.

По ее словам, Куоку будут всегда помнить как одного из величайших актеров. Также его память почтила еще одна коллега Куоку по сериалу "Клон" – актриса Вера Фишер. Талант, щедрость и прекрасные работы Куоку останутся навсегда, уверена Фишер.

"Твоя невероятная чуткость всегда трогала меня до глубины души, как и твое любящее сердце. Пусть твой свет продолжает сиять там, где ты теперь", – написала она на своей странице в соцсетях.

Актер родился в 1933 году в бразильском Сан-Паулу. Свою актерскую карьеру начал в 1963 году, начав сниматься в телесериалах. Спустя пару лет он исполнил главную роль в самом длинном бразильском телесериале "Искупление".

Позже он снимался в сериалах "Каменный лес", "Шальные деньги" и "Маг". Кроме того, россияне могли знать Куоку по ролям в проектах "Новая жертва" и "Тропиканка".

