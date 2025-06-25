Скончался звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус" Джо Маринелли

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Скончался актер Джо Маринелли, звезда многочисленных фильмов и сериалов. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила его жена Джин Маринелли.

Актер умер от рака желудка 22 июня в Калифорнии в возрасте 68 лет. Его агент Джули Смит также сообщила, что у Маринелли был диагностирован рак горла, с этими диагнозами он жил и боролся в течение нескольких лет.

Джо Маринелли родился 21 января 1957 года в Коннектикуте в семье итальянских иммигрантов. В четыре года семья переехала в Южную Калифорнию. Маринелли получил актерское образование в Лондоне, окончив Университет Лойола Мэримаунт и Королевскую академию драматического искусства. После выпуска он вернулся в США и начал работу в театрах Лос-Анджелеса, а в середине 1980-х пробился в кино.

За свою карьеру он снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, включая такие проекты, как "Скорая помощь", "Доктор Хаус", "Отчаянные домохозяйки" и другие. В России актер известен по роли в мыльной опере "Санта-Барбара", где он сыграл мафиози Банни Тальятти. За нее он был удостоен премии издания Soap Opera Digest в номинации "Выдающийся комический актер".

Маринелли также был известен по сериалу "Путеводный свет", "Главный госпиталь", сыграл в фильме Александра Пэйна 2004 года "На обочине" и в сериале "Утреннее шоу".

У актера осталась жена, с которой он прожил 34 года, и сыновья Винсент и Дэвид.