Умер музыкант группы "АукцЫон" Юрий Парфенов

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Трубач, музыкант группы "АукцЫон" Юрий Парфенов скончался от онкологического заболевания на 80-м году жизни. Об этом сообщил лидер коллектива Олег Гаркуша в беседе с Daily Storm.

По словам Гаркуши, в последнее время он виделся с Парфеновым и на тот момент трубач уже чувствовал себя плохо. Музыкант пропускал некоторые концерты, однако он принял участие на выступлении группы в Санкт-Петербурге в текущем году.

Лидер коллектива назвал Парфенова хорошим, замечательным, вежливым и талантливым человеком. Он напомнил, что музыкант выступал в качестве солиста на трубе в составе оркестра Олега Лундстрема, а также участвовал в записях произведений "АукцЫона".

Парфенов родился в 1946 году в Булгакове (Башкирия). Образование он получил в Ташкентской государственной консерватории. Трубач выступал в ансамблях "Бумеранг" и "Медео", а в 1984 году присоседился к оркестру Лундстрема.

Также музыкант выступал в фри-джазовом ансамбле "Три О" Сергея Летова. В 1997 году Парфенов стал заслуженным артистом России. За авторством трубача вышли инструментальные пьесы "Дервиш", "Хайтарма", "Минарет", "Бумеранг", "Индия", "Три четверти", "Орнамент", "Турецкие зарисовки". К группе "АукцЫон" он присоединился в 2011 году.