ТАСС: сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий умер из-за рака

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Советский и российский драматург, журналист и сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий умер после продолжительной борьбы с раком, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к окружению музыканта источник.

По словам собеседника агентства, Гуницкий на протяжении нескольких лет проходил курсы химиотерапии.

О смерти исполнителя стало известно 5 июня. Он скончался в возрасте 71 года.

Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. Драматург получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Несколько лет он работал в музеях и консерваториях, а спустя время был назначен заведующим литературной частью "Театра реального искусства" и директором "Театра абсурда".

Группу "Аквариум" музыкант образовал в 1972 году вместе с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом). Совместно они написали тексты для песен к альбомам "Искушение святого Аквариума", "Менуэт земледельцу", "Притчи графа Диффузора", "Треугольник", "Воздухоплавание в компании сфинксов" и "Песни Джорджа".

Также в 2000 году проект "Террариум" выпустил альбом "Пятиугольный грех", который содержал песни на стихи Гуницкого. Песня "Гибралтар/Лабрадор" была выбрана в качестве саундтрека к кинокартине "Брат-2".