Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий

Фото: legion-media.com (https://legion-media.com/)/PhotoXPress.ru/Светлана Холявчук

Советский и российский драматург, журналист и один из основателей рок-группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил музыкант и основатель коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Джордж (прозвище умершего исполнителя. – Прим. ред.) Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", – заявил Гребенщиков.

Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. Он учился в одной школе с Гребенщиковым. Затем драматург поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а выпустился из университета в 1982-м.

После этого Гуницкий на протяжении нескольких лет работал в музеях и консерваториях, а спустя время стал заведующим литературной частью "Театра реального искусства" и директором "Театра абсурда". В 1972 году он вместе с Гребенщиковым образовал коллектив под названием "Аквариум".

Вместе с Гребенщиковым Гуницкий написал тексты для песен к альбомам "Искушение святого Аквариума", "Менуэт земледельцу", "Притчи графа Диффузора", "Треугольник", "Воздухоплавание в компании сфинксов" и "Песни Джорджа". Однако в 1975-м он решил заняться театральной и журналистской деятельностью.

В 1980-е годы Гуницкий составлял тексты для журналов "Рокси" и "Костер", а спустя некоторое время стал писать произведения в жанре абсурда. Например, написанные им пьесы "До самых высот" и "Смерть безбилетника" были представлены в Театре сатиры на Васильевском.

В 2000 году был выпущен альбом "Пятиугольный грех" с песнями на стихи Гуницкого. Песня "Гибралтар/Лабрадор" была выбрана в качестве саундтрека к кинокартине "Брат-2".

