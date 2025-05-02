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02 мая, 14:51

Культура

Умер бывший барабанщик групп "Ария" и "Мастер" Игорь Молчанов

Фото: телеграм-канал "группа Мастер"

Барабанщик российской хэви-метал-группы "Ария", а также советского рок-коллектива "Мастер" Игорь Молчанов скончался на 64-м году жизни в Бельгии. Об этом сообщили участники сразу двух групп в своих соцсетях.

Музыканты и менеджмент "Арии" выразили в своем телеграм-канале искренние соболезнования родственникам барабанщика. В группе отметили вклад Молчанова в момент становления коллектива, в том числе в создание альбома "С кем ты?".

"Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами", – отметили в телеграм-канале "Мастера", напомнив, что Молчанов участвовал в записи первого одноименного альбома группы, а также второго – "С петлей на шее".

В коллективе также указали, что Молчанов был первым барабанщиком "Мастера". Кроме того, именно он предложил такое название для группы.

Молчанов родился 25 августа 1961 года в Москве. С 1983 года он выступал на сцене вместе с коллективом "Альфа", а после стал участником группы "Ария". В 1987-м барабанщик ушел от коллектива и вошел в состав "Мастер".

После 1991 года Молчанов переехал в Бельгию, куда приезжал с гастролями вместе с "Мастером". С 1994 года она выступал с местной группой Cryme.

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