Guardian: умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

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Вокалист валлийской рок-группы The Alarm и кавалер ордена Британской империи Майк Питерс скончался в возрасте 66 лет. Причиной его смерти стал лейкоз, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя благотворительной организации Love Hope Strength.

По данным издания, впервые у музыканта выявили рак крови более 30 лет назад.

В прошлом году Питерс отменил тур по США после того, как у него обнаружили синдром Рихтера, при котором хронический лимфоцитарный лейкоз становится агрессивнее. После этого певец направился на лечение в британский фонд Christie NHS Foundation Trust в Манчестере.

Питерс родился 25 февраля 1959 года в городе Престатин в Великобритании. Он стал известен в составе группы The Alarm в начале 1980-х годов после выхода песен The Stand, 68 Guns и Strength. Группа ездила на гастроли вместе с музыкантами из U2 и Status Quo, а также выступала на одной сцене с группой Queen на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В 2003 году Питерс вместе с супругой основал фонд Love Hope Strength по борьбе с раком и организации донорских программ. На концертах группы благотворительная акция зарегистрировала 250 тысяч человек в качестве доноров.

