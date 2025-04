Умер продюсер Queen Bohemian Rhapsody Рой Томас Бейкер

Фото: Jim Steinfeldt/Michael Ochs Archives/Getty Images

Музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, принявший участие в записи песни Bohemian Rhapsody рок-группы Queen, умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти продюсера не уточняется. Он скончался 12 апреля в своем доме в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона, США, добавило издание People.

Бейкер родился в 1946 году. Его музыкальная карьера началась с работы второго механика в студии Decca совместно с продюсерами Гасом Дадженом и Тони Висконти.

Во время работы с Queen он спродюсировал четыре альбома на студии Trident. Также Бейкер работал над песнями Just What I Needed, My Best Friend's Girl и Good Times Roll.

Кроме того, совместно с ним были записаны песни Alright Now группы Free и Bang A Gong группы T. Rex. Бейкер работал и с другими музыкантами, в частности Оззи Осборном, Guns N' Roses, Элисом Купером, Сэмми Хагаром и другими.

Продюсер дважды становился номинантом на "Грэмми", а в 2004 году был включен в Зал славы этой музыкальной премии.