Ушел из жизни директор группы "На-На" Виталий Фроликов

Фото: группа ВКонтакте "НА-НА"

Директор группы "На-На" Виталий Фроликов скончался 20 апреля, сообщил музыкальный коллектив в своей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

"Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы На-На, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!", - пишут участники группы.

Подробности о месте и дате прощания с Виталием Фроликовым будут объявлены в ближайшее время.

Ранее, 18 апреля, стало известно о смерти актера дубляжа Рудольфа Панкова. Он умер в возрасте 87 лет. Еще в эпоху советского дубляжа актер озвучил героев Адриано Челентано в фильмах "Блеф" и "Укрощение строптивого", майора Бомона из "Профессионала", проводника "Восточного экспресса" из фильма Сидни Люмета "Убийство в "Восточном экспрессе" (1974), а также Махатма Ганди в байопике "Ганди".

Также 18 апреля стало известно о смерти дрессировщика, народного артиста России Виктора Кудрявцева. Он ушел из жизни в 74 года после продолжительной болезни. Об этом заявил сын генерального директора и художественного руководителя цирка на Цветном бульваре Максима Никулина.