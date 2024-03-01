Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Российский актер Игорь Капатов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на странице Башкирского государственного театра кукол в соцсети "ВКонтакте".

"Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении театра.

Артист родился в 1953 году в городе Горький. Он окончил местное театральное училище искусств, после чего начал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол, воплотив множество ярких и запоминающихся образов: Гайдар по постановке "Всадник, скачущий впереди", Создатель – "Божественная комедия", Прометей – "Не бросай огонь, Прометей!" и другие.

Капатова также не раз приглашали в театр кукол для работы над спектаклями в качестве режиссера и художника-постановщика.

В 2001 году актер переехал в Москву, где начал сниматься в кино и сериалах, играть в театре и озвучивать мультфильмы. Всероссийскую известность Капатов получил благодаря своей озвучке Мишутки в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Артист сам признавался, что роль Мишутки была очень ценным опытом работы и сложной актерской задачей.