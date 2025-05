ABC: умер рок-музыкант Джеймс Бейкер

Фото: Martin Philbey/WireImage

Утром 5 мая ушел из жизни известный австралийский рок-барабанщик Джеймс Бейкер. В марте ему исполнился 71 год, передает издание ABC.

По данным СМИ, в 2015 году у барабанщика диагностировали терминальную стадию рака печени. Медики утверждали, что Бейкеру осталось жить максимум полгода, однако он прожил еще 10 лет. При этом рокер полноценно выступал и записал свой первый и единственный сольный альбом под названием Born To Rock.

В 2024 году артисту передали 30 тысяч долларов пожертвований на покрытие медицинских и бытовых расходов. Последние дни барабанщику оказывали паллиативную помощь.

Известно, что Бейкер был включен в несколько национальных залов славы. Его приятелями были артисты из Sex Pistols, Ramones и The Clash.

Бейкер родился 7 марта 1954 года. Он являлся одним из самых известных рок-барабанщиков Австралии. Свою карьеру начал в начале 1970-х. Музыкант успел в таких заметных коллективах, как The Victims, The Scientists, Hoodoo Gurus, Beasts of Bourbon.