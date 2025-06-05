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05 июня, 16:14

Культура

Умер актер Константин Шелестун, сыгравший в "Бандитском Петербурге"

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер театра и кино Константин Шелестун умер 4 июня в возрасте 50 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу петербургского Небольшого драматического театра (НДТ).

О месте и времени прощания с актером театр объявит позже.

Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после чего был приглашен Львом Эренбургом в НДТ. Первой его ролью стал Бубнов в спектакле "На дне".

Массовый зритель знал актера по многочисленным ролям в кино и телефильмах, где Шелестун, как правило, играл персонажей второго плана. Он снялся в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

Также Шелестун был педагогом мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ.

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