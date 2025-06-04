Киновед Наталья Милосердова умерла в возрасте 73 лет

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Киновед и сценарист Наталья Милосердова умерла после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

В организации уточнили, что смерть наступила 1 июня 2025 года.

Милосердова родилась в 1951 году. В начале 90-х она работала автором-составителем и редактором издания "Кино России: новые имена (1986–1995)".

Она также написала книгу "Барская", которая представляет из себя биографию и мемуары советской актрисы и основоположницы детского кино Маргариты Барской. Книга была издана в 2019 году. Кроме того, Милосердова выступала автором многочисленных киноведческих работ, в том числе книг "Страницы истории отечественного кино", "Российский иллюзион" и других.

В последнее время Милосердова сотрудничала с Музеем кино, кинофестивалем "Лучезарный ангел", а также состояла в Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России.