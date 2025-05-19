Актриса Ольга Блок-Миримская умерла на 71-м году жизни

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Народная артистка РФ Ольга Блок-Миримская умерла на 71-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба Театра Олега Табакова.

"Ольга Блок-Миримская ушла из жизни 18 мая. Театр Олега Табакова выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Ее уход – невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память о талантливой актрисе и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении театра.

Причиной смерти артистки стала остановка сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Ее похороны состоятся 21 мая, а прощание пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.

"Ольга Ивановна была яркой и самобытной актрисой, чей талант покорил сердца зрителей театра и кино. В середине 1980-х она поступила в ГИТИС на курс Элины Быстрицкой и Александра Бурдонского. Уже тогда Ольгу Ивановну называли "жемчужиной крымской труппы" и прочили ей большое будущее", – приводит пресс-служба слова худрука театра Владимира Машкова.

Блок-Миримская родилась в 1954 году в Петрозаводске, но детство провела в Симферополе. С 1975 по 1982 год работала в Крымском театре драмы и комедии, где сыграла свыше 30 ролей.

В 1988 году окончила ГИТИС, а с 1990 года работала в Театре Олега Табакова, где за более чем четверть века стала одной из ведущих актрис. Кино- и телезрителям она запомнилась своими ролями в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Апостол", а также в фильмах "Карнавал" и "Дом Солнца".