Умер трехкратный обладатель "Оскара" режиссер и сценарист Роберт Бентон

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Режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по фильмам "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер в возрасте 92 лет, сообщает New York Times.

Режиссер скончался в Нью-Йорке. Его смерть 14 мая подтвердила менеджер и помощник Мариса Форзано.

Бентон родился 29 сентября 1932 года. В 1953 году он получил степень бакалавра изящных искусств в Университете Техаса, а также переехал в Нью-Йорк. В 1957-м начал работать в журнале Esquire. В 1964–1972 годах был его главным редактором.

Бентон является трехкратным обладателем премии "Оскар". Первые две награды он получил как режиссер и сценарист фильма "Крамер против Крамера" в 1980 году. Третий "Оскар" Бентону вручили в 1985 году за сценарий фильма "Место в сердце".

Его последней работой является фильм "Праздник любви", который режиссер снял в 2007 году.