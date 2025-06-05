Умер создатель и главный дирижер Московского хорового театра Борис Певзнер

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Борис Кремер

Советский и российский дирижер Борис Певзнер скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского хорового театра.

В учреждении выразили искренние соболезнования родственникам заслуженного деятеля искусств, отметив, что он оставил "неизгладимый след в музыкальной культуре России".

"Весь коллектив Московского хорового театра глубоко потрясен этой невосполнимой утратой. Мы потеряли не только великого мастера, но и мудрого наставника, человека с большим сердцем и неиссякаемой энергией", – сказано в заявлении театра.

Певзнер родился 24 августа 1940 года в Минске. Он учился в Краснодарском музыкальном училище и Новосибирской государственной консерватории. Свою карьеру дирижер начал в Ленинградской хоровой капелле имени М. И. Глинки, а после преподавал в Новосибирской консерватории.

В 1971 году Певзнер создал первый Новосибирский камерный хор, который возглавлял до 1987 года. Затем он стал худруком и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Грузии, а в 1991-м создал Московский хоровой театр и руководил им до конца жизни.

В разные периоды своей жизни Певзнер работал с такими музыкантами, как Владимир Спиваков, Елена Образцова, Юрий Башмет, Джансуг Кахидзе, Саулюс Сондецкис и многими другими.

