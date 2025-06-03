Умер молдавский и российский композитор Евгений Дога

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Советский, молдавский и российский композитор Евгений Дога скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Давидович на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Также эту информацию подтвердили местные телеканалы.

Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра, которое сейчас находится на территории Приднестровья. В период с 1951 по 1955 год он учился в Кишиневском музыкальном училище имени Штефана Няги, а в 1960-м окончил Кишиневскую государственную консерваторию имени Г. Музическу.

Свою карьеру Дога начал в 1957 году, проработав до 1962-го в оркестре Молдавского радио. Кроме того, он преподавал в Кишиневском музыкальном училище имени Штефана Няги, а с 1967 года был сотрудником Минкульта Молдавской ССР.

Широкую известность Дога получил, когда стал создавать музыку для кино. Его работы звучат в более чем 150 фильмах, включая "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Портрет жены художника", "Гонки по вертикали", "Бульварный роман", "Благословите женщину" и "Рябиновый вальс".

Также он стал автором композиций для балетов "Лучафэрул" и "Венансия", оперы "Диалоги любви" и гимна Кишинева. В 2014 году музыка Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" прозвучала на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Композитор является заслуженным деятелем искусств Молдавской ССР и народным артистом СССР. Кроме того, он лауреат госпремий Молдавской ССР, Молдавии и СССР. В его активе также есть награда кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая музыка к фильму".

