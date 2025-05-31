Фото: Photo by Todd Williamson/Invision for the Television Academy/AP Images

Американский композитор Альф Клаузен умер на 85-м году жизни, сообщил Hollywood Reporter.

"Клаузен скончался в четверг в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Его дочь рассказала, что около 8 лет назад у мужчины диагностировали редкое заболевание – прогрессирующий супрануклеарный парез взора.

Клаузен родился в 1941 году в США. Он, в первую очередь, известен как автор музыки для мультсериала "Симсоны", а также телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф".

Всего он написал оркестровую музыку к более чем 30 фильмам и телешоу. За свою карьеру Клаузен 23 раза номинировался на премию "Эмми" и дважды становился ее лауреатом.

