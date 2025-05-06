Фото: РИА Новости

Грузинский дирижер Вахтанг Мачавариани умер на 75-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщила оперная певица Тамар Ивери.

"Произошло очень печальное событие. Нас покинул наш любимый Вато", – написала она.

Мачавариани был сыном известного грузинского композитора Алекси Мачавариани. Он родился в Тбилиси 19 февраля 1951 года. Затем окончил факультеты фортепиано и дирижирования Тбилисской государственной консерватории, а также прошел стажировку в Московской государственной консерватории и Венской музыкальной академии. При этом стажировку в столице он проходил у дирижера Геннадия Рождественского.

С 1984 по 1990 год он работал в Кировском театре в Ленинграде. В 1990 году Мачавариани создал Советский фестивальный оркестр (позже Московский фестивальный оркестр), в котором играли лидеры ведущих оркестров СССР. Оркестр выступал в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Испании, Сингапуре. С 1996 года Мачавариани был главным дирижером Государственного симфонического оркестра Грузии. Также он дирижировал в столичном Большом театре.

За свою карьеру он дирижировал примерно 80 оркестрами, в том числе самыми известными симфоническими оркестрами мира. Также он является автором симфонической поэмы "Нацаркекия", фортепианного концерта, симфонии № 1 "Гармония мира", 10 сонетов по Шекспиру, "Марша" для оркестра Вооруженных сил Грузии.

