Умер призер чемпионатов мира и Европы по борьбе Авдышев

Фото: ТАСС/Виктор Будан, Александр Яковлев

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Виктор Авдышев ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Виктора Юрьевича (Авдышева. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили причину смерти спортсмена.

Авдышев родился 10 марта 1956 года. В 1978 году спортсмен стал чемпионом Советского союза по классической борьбе. Спустя год он выиграл летнюю Спартакиаду народов СССР, а в 1984 году завершил спортивную карьеру.

В 1989 году спортсмен основал Авдышевскую ОПГ на Украине, членами которой были бывшие борцы. Группировка занималась рэкетом, Авдышев же считался одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Украины.

В 1995 году он был арестован, однако спустя время ему удалось бежать в Азербайджан по поддельным документам. В результате суд заочно приговорил Авдышева к четырем годам лишения свободы, объявив его в международный розыск.