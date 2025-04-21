Победительница Олимпиады 1960 года байдарочница Шубина умерла на 95-м году жизни

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-Син

Олимпийская чемпионка в гребле на байдарках-двойках на Играх в Риме в 1960 году Мария Шубина скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации каноэ России.

Спортсменка ушла из жизни 20 апреля, однако в пресс-службе не уточнили подробности о причинах ее смерти.

Как рассказали в федерации, свою карьеру Шубина начала в 20-летнем возрасте. Сначала она совмещала тренировки с учебой в медицинском институте, а позже – с работой и воспитанием сына.

При этом первую в истории СССР золотую медаль в гребле на байдарках-двойках она завоевала, когда ей было 30 лет. Тогда спортсменка стояла в паре с Антониной Серединой.

"Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину", – добавили в федерации, выразив соболезнование родным и близким.

Шубина родилась 8 мая 1930 года. Она также является четырехкратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта СССР. Более того, спортсменка дважды завоевывала серебряные медали мировых первенств.

В 1960 году она была награждена "Орденом Трудового Красного Знамени" за выдающиеся спортивные достижения и успешные выступления на XVII летних и VIII зимних Олимпийских играх. Кроме того, в 2010-м она ее отметили Почетной грамотой президента России.