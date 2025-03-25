Умер экс-тренер клубов КХЛ "Автомобилист", "Сибирь" и "Амур" Андрей Мартемьянов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Бывший главный тренер хоккейных клубов "Сибирь", "Автомобилист" и "Амур" Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской команды.

"Его имя навсегда останется в истории нашего клуба, а годы работы в команде будут вспоминаться как период ярких побед и незабываемых эмоций", – сказано в заявлении "Сибири".

Мартемьянов родился 30 марта 1963 года в Свердловске. С 1981 года он играл за "Автомобилиста", а после представлял в течение одного сезона ЦСКА (1983/84). Затем спортсмен принял решение вернуться в екатеринбургскую команду.

С 1991 по 1995 год он выступал за словенскую "Олимпию", немецкие "Кельнер Хайе" и "Ратинген". Затем он отыграл еще один сезон за "Автомобилиста", но спустя время перешел в "Металлург". Завершил свою карьеру Мартемьянов в самарском ЦСК ВВС. Также спортсмен не раз представлял сборную СССР.

Тренировать "Амур" Мартемьянов начал в 2016 году, оставаясь на посту главного тренера до 2018 года. Затем до 2020-го он возглавлял "Автомобилист". Под его руководством клуб занял 1-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2018/19, а также сумел дойти до 1/4 финала плей-офф.

С 2021 по 2023 год Мартемьянов работал в "Сибири" и смог дважды вывести команду в Кубок Гагарина. В мае 2023-го он вернулся в "Амур". Вместе с ним клуб вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил в серии 1/8 финала будущему победителю "Металлургу" со счетом 2:4.

Мартемьянов работал с хабаровским "Амуром" до 28 октября 2024 года, после чего был отправлен в отставку с должности главного тренера.

