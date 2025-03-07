Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков

Фото: vk.com/Пермская Федерация фигурного катания

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на олимпийского чемпиона Максима Транькова.

"Сегодня ушел из жизни тренер, подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь – Тюков Валерий Николаевич", – сообщил спортсмен, не указав причину смерти.

Тюков был заслуженным тренером РСФСР и России, заслуженным работником физической культуры РФ. Специалист с 1992 года являлся членом президиума Федерации фигурного катания на коньках, с 1994-го – председателем общественной организации "Федерация фигурного катания на коньках Пермского края".

Тренер работал в пермской СДЮШОР "Орленок" вместе с женой Валентиной. Первыми учениками супругов, которые стали призерами чемпионата мира среди юниоров, были Марина Никитюк (в 1980 году выиграла серебряную медаль) и Рашид Кадыркаев (обладатель бронзовой медали на ЧМ-1981).

Тюков также тренировал неоднократных призеров юниорского Гран-при Арину Ушакову и Александра Попова, Павла Слюсаренко и Анастасию Ходкову, Анастасию Кузьмину и Станислава Евдокимова. В юности у специалиста занимался Максим Траньков, ставший в паре с Татьяной Волосожар двукратным олимпийским чемпионом в Сочи.