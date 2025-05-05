Народный артист РФ Николай Горохов скончался на 75-м году жизни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист России, лауреат национальной премии "Золотая маска" Николай Горохов скончался на 75-м году жизни, сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Невозможно поверить в эту внезапную потерю. Во владимирском драмтеатре он служил с 1978 года и очень печально, что обновленная сцена откроется без него", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Отпевание артиста пройдет в Успенском соборе Владимира, в 10:00 8 мая. Похороны планируются на кладбище возле церкви Константина и Елены в микрорайоне Доброе.

Горохов родился в Курске 17 декабря 1950 года. В 1974 году окончил Школу-студию МХАТ, а с 1978 года стал актером Владимирского академического театра драмы. Был худруком театра-студии, возникшего как экспериментальный актерский курс на базе Владимирского областного колледжа культуры и искусства.

Известен по своим театральным ролям персонажей Бориса Годунова, Михаила Астрова, Леонида Гаева и Павла Фамусова из произведений "Смута" Алексея Толстого, "Дядя Ваня" и "Вишневый сад" Антона Чехова и "Горе от ума" Александра Грибоедова соответственно. Кинозрителям он запомнился эпизодическими ролями в проектах "Северный вариант" и "Кому на Руси жить".

